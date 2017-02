Peter Peter fait un sans-faute avec son nouvel album Noir Eden









Il semblerait que 2017 soit bien décidée à nous offrir des bijoux musicaux. Peter Peter fait désormais partie de la liste des artistes qui ont marqué cette année. Cinq ans après Une Version Améliorée de la Tristesse, le chanteur québécois revient avec Noir Eden son nouvel album. L’artiste réussit à jongler avec beaucoup de talent avec la pop, la musique électronique, le français et l’anglais. Cette habile équation se remarque dès la première piste de l’album avec Bien Réel.

Le charme de Peter Peter opère également grâce à ses paroles, dans lesquelles il nous parle d’amour et de cette solitude par laquelle il semble être obsédé. « Quand je pense à Noir éden, je ne pense jamais à l’amour. Puis, à un certain moment, ça me revient… Et je constate qu’il y a en effet des chansons d’amour dedans. Je pense qu’en fait, elles sont le reflet de ce cheminement qui m’a beaucoup occupé l’esprit durant toutes les années de Noir éden. Toute cette période où je me suis senti un peu seul et durant laquelle j’ai cherché quelqu’un, alors que je paraissais serein. Ça laisse aussi transparaître mes histoires d’amour, et le fait qu’on a tous besoin d’avoir quelqu’un à ses côtés je pense. L’amour, c’est la seule connexion que j’avais avec la réalité pendant cette période-là. » explique-t-il à Aficia.

L’écriture de Noir Eden a débuté en janvier 2015 pendant que la France vivait un épisode douloureux de son Histoire. « En fait, il y a des traces de l’actualité notamment dans la chanson Allégresse. Je parle de cette vision apocalyptique du monde. Au moment de Charlie Hebdo, j’étais allé rejoindre ma copine à Montrouge justement, car elle flippait. Le matin même il y avait le GIGN là-bas car la policière venait de se faire abattre. J’ai commencé à écrire l’album à ce moment-là. Tout ce climat m’a donné cette fabulation sur la fin du monde. Parce que j’ai l’impression qu’il y a une nouvelle ère qui commence.» confit-il aux Inrocks.

Noir Eden serait comparable à une sorte de roller coaster émotionnel, il est clairement impossible d’en sortir indifférent. A travers chaque morceau, Peter Peter nous parle d’un épisode de sa vie comme dans une série ou un film. Le morceau Venus, la sixième piste de Noir Eden, fait référence à son chat qu’on peut entendre au début du morceau. L’animal, qui figure également sur la pochette de l’album, a été d’un grand réconfort pour lui. « Venus c’est une chanson pour mon chat qui était là et qui m’accompagnait à travers tout ça. Quand le GIGN et les camions passaient à Montrouge en bas de chez nous, c’était la folie, et mon chat restait paisible à la fenêtre. La chanson parle de cela. » ajoute-t-il.

Noir Eden est sans aucun doute l’album le plus abouti de Peter Peter. Plus mur et réfléchi, le jeune homme décroche le titre du nouveau prince de la pop francophone.

Ashley TOLA

