Les organisateurs du Fyre Festival en roue libre

Sur RAJE on vous parlait il y a quelques jours du Fyre Festival, un événement qui promettait le week-end du 29 avril un moment exceptionnel pour des milliers de personnes. En effet, c’est à ces dates que devait avoir lieu un des festivals de musique les plus luxueux du monde.

La fête était prévue sur une île isolée des Bahamas, propriété fut un temps de Pablo Escobar. Un petit détail qui ajoute de l’originalité au lieu. Organisé entre autres par le rappeur Ja Rule, le rendez-vous promettait ce qui se fait de mieux en cuisine, en musique, et proposait d’héberger le public dans des logements de luxe.

Les billets se vendaient entre 400 et 12 000 dollars, et promettaient une eau turquoise, du sable blanc, des ateliers de yoga, des massages, de la plongée sous-marine, et même la possibilité de danser avec des mannequins et des célébrités. Parmi elles, Bella Hadid, Hailey Baldwin, ou encore Emily Ratajkowski faisaient partie des nombreuses stars à avoir mis en avant l’évènement sur les réseaux sociaux. Côté son, Major Lazer, Disclosure, Migos ou encore Pusha T devaient monter sur scène.

Mais finalement, des artistes ont annulé leur venue, et tout le luxe promis par le festival n’a jamais été aperçu par les milliers de personnes qui ont finalement mangé du pain de mie et dormi sous des tentes en plastique. Le public a fait face à des amas de déchets, des chiens errants, et des matelas trempés.

On aurait alors pu penser que les organisateurs allaient faire profil bas et faire en sorte que tout rentre dans l’ordre, mais non. Déjà, ils avaient menacé de poursuivre en justice toutes les personnes qui refusaient d’enlever leurs témoignages négatifs d’internet. Mais, en plus de ça, dans une interview accordée à nos confrères de Vice, un des organisateurs, Billy McFarland, a annoncé que les employés ne seraient tout simplement pas payés.

Il leur a même proposé de continuer à travailler bénévolement pour lui pour résoudre la crise, et a promis un salaire à la fin à ceux qui accepteraient. Une nouvelle qui a du mal à passer pour les employés, sachant que les stars qui ont fait la promo du Fyre Festival ont reçu un chèque de 250 000 dollars.

Loin de tout ça, il y a la Chinerie Festival, festival collaboratif qui a atteint l’objectif fixé par sa campagne Kiss Kiss Bank Bank, et qui ne vous promet rien que de la bonne musique. C’est la base d’un festival, non ?

