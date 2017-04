Le One Again Club, théâtre du clip d’IAM, ouvre à nouveau









Ce samedi 8 avril, Marseille va retrouver un des lieux phares de sa scène électronique, le One Again Club. Presque deux ans jour pour jour après le terrible incendie qui avait causé sa fermeture en 2015.

Vous n’y êtes peut-être jamais allé et son nom ne vous dit pas forcément quelque chose, mais vous connaissez le One Again Club. 20 ans avant d’être baptisé comme ça, ce club a servi de lieu de tournage à un clip culte, le mémorable « Je danse le Mia » d’IAM, réalisé par Michel Gondry.

Après deux ans d’absence donc, le One Again s’apprête à renaître dans un nouvel espace de 600 m² situé sur le Vieux-Port. Et rassurez-vous : l’équipe n’a rien perdu de son talent en matière de programmation de musique électronique. C’est sur ces bases que ce samedi, les Néozélandais de Chaos in the CBD feront danser le public dans la salle des rotatives du journal La Marseillaise.

Cet événement est le premier d’une trilogie, et promet de faire monter la pression avant l’inauguration officielle du One Again, dans un lieu qui n’a pour l’instant pas été dévoilé.

