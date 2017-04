On n’en sait plus sur le nouvel album de Kendrick Lamar

Apres avoir dévoilé des nouveaux morceaux , comme « The Heart Part IV » et « Humble », l’album de Kendrick Lamar sort demain !

On connait donc son nom : Damn. Mais aussi sa cover et la tracklist des 14 morceaux que comporte cet album. La liste des producteurs qui ont collaboré sur cet opus a également été dévoilée et il y a du beau monde : Mike Will Made-It, qui a produit d’ailleurs le titre « Humble », The Alchemist, 9Th Wonder, Sounwave ou encore les canadiens de BadBadNotGood. En revanche, première surprise, le titre « The Heart Part IV », que vous pouvez entendre sur Raje, n’en fait pas partie. Autre surprise, seulement deux collaborations sont présentes sur l’album : Rihanna et … U2. Oui, oui King Kunta et Bono ont fait un morceau ensemble !

Voici la tracklist complète :

Blood (produit par Danny Keyz) DNA (produit par Mike Will Made It) Yah (produit par Sounwave et DJ Dahi) Element (produit par Sounwave, Blake et Riera ) Feel (produit par SounWave) Loyalty (feat. Rihanna) (produit par Sounwave, DJ Dahi et Martin) Pride (produit par Lacy ) Humble (produit par Mike Will Made It, et Pluss) Lust (produit par BadBadNotGood, DJ Dahi et Sounwave) Love (produit par SounWave) xxx (feat. U2) (produit par Mike Will Made It) Fear (produit par The Alchemist) God (produit par Cardo, SounWave,DJ Dahi, Yung Exclusive et Riera Duckworth (produit par 9th Wonder)

Un album qui risque de faire exploser les scores comme son morceau « Humble ». D’après le site du Mouv’, « Humble » se place directement à la 2ème place du Billboard 200 pour sa première semaine. Au niveau des chiffres : 49,8 million de streams aux US (dont 15,6 millions proviennent de Youtube) et 111 000 téléchargements. Le site ajoute que : « cela fait 7 ans qu’un single de rap n’a pas connu un aussi grand succès depuis le single puissant d’Eminem Love the Way You Lie feat Rihanna. »

Antonin Boin

