On lève le voile sur les résultats du prix des Indés









Connaissez-vous le prix des Indés ? C’est une distinction créée en 2016 qui vise à mettre en avant les productions indépendantes françaises.

Ce sujet est au cœur de l’actualité car la deuxième édition de cet événement s’est tenue lundi soir à La Cigale à Paris. C’est la première récompense réellement dédiée à la musique indépendante dans l’hexagone qui se veut être un marqueur de la richesse des artistes ainsi que des labels indépendants en France et qui rayonnent à l’international. Car oui, loin des mauvaises langues, les français trouvent un écho à l’étranger. Parmi les derniers exemples on peut penser à Christine and The Queens, la nantaise qui s’est vu attribuer le prix de l’export pour la deuxième année consécutive. Lors du prix des Indés 2016 Radio Elvis, Jeanne Added, Odezenne notamment étaient sortis vainqueurs de cette première édition.

Pour élire les grands gagnants des personnalités étaient choisies parmi les professionnels de la presse, de la radio, des disquaires, des distributeurs et plateformes de musique en ligne. Côté nommés, on retrouvait des talents Raje comme François & the Atlas Moutains, Lomepal, Polo et Pan, Jacques, M, Georgio … Mais aussi Vianney, nommé dans la catégorie prix album de l’année. Alors il est vrai que l’artiste de chanson est signé sur un label indépendant mais cette nomination de Vianney, qui joue depuis plusieurs années maintenant dans la cour des grands, n’a pas fait l’unanimité. Une question se pose alors, quelles sont les frontières de l’indépendance ?

Les lauréats de cette 2e cuvée des Prix des Indés sont :

Camille pour l’album de l’année, Fishback pour l’album révélation, Group Douech et Cheveu vainqueurs du prix de l’album audacieux. Le label Born Bad Records était également à l’honneur pour le prix du petit label. The Blaze s’est vu attribué le prix du vidéoclip. Moment à part dans cette cérémonie le prix du live décerné à un Rone très ému de recevoir son trophée des mains de Jean-Michel Jarre. Le prix spécial du jury est quant à lui revenu à Babx et enfin le prix du titre le plus streamé à PNL. Un mélange des sensibilités, des styles pour un final haut en couleurs.

Johann Guérin

Commentaires

commentaires