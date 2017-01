On connait les nommés pour les Victoires de la Musique 2017









Les Victoires de la Musique seront décernées le vendredi 10 février, et ça y est, on a la liste des nommés. Vous êtes prêts ?

Dans la catégorie « artiste masculin », on retrouve Benjamin Biolay, qui a enchanté le public avec son dernier album Palermo Hollywood, Vincent Delerm, et Renaud, de retour avec un album éponyme qui s’est vendu à plus de 730 000 exemplaires en France.

Du côté des femmes, Imany, une des reines de l’été 2016 avec Don’t Be So Shy, Jain, qui squatte l’antenne de RAJE avec Son Of A Sun, et Véronique Sanson.

Dans la liste également, Claudio Capéo pour son album du même nom, Broken Back dans les Révélations Scène et à retrouver très prochainement en interview sur RAJE, et Julien Doré dans Album de Chansons.

Le titre de l’album rock se jouera entre Louise Attaque, La Femme et Mickey 3D. Du côté des albums urbains, les punchlines vont s’échanger entre Georgio, JUL et Kool Shen.

Justice, Kungs et Jean-Michel Jarre sont nommés pour l’album de musiques électroniques.

Et pour la liste complète, jetez un œil ci-dessous.

