OMOH, le duo Nimois à suivre de très près









Depuis un peu plus d’un an, RAJE suit les aventures d’OMOH. Ce duo, composé de Baptiste Homo et Clément Agapitos, ne nous a pas laissé indifférent avec sa pop qui sent bon le soleil et le chill. Les morceaux Luxembourg Park et Is Leading Nowhere, diffusés sur notre antenne, ont sans doute déjà dû vous envoûter.

Jamais deux sans trois ! Après Hours of Sunshine et OMOH is Leading Nowhere sortis respectivement en 2014 et 2015, le tandem revient avec un nouvel EP nommé Amour 3000 prévu pour le 12 mai prochain. Dans cet extended play composé de 5 titres, la pop côtoie avec subtilité le rock et l’électro. Clément et Baptiste se laissent gentiment tenter par des sonorités plus électroniques comme dans Amour 3000. Ce nouveau single, qui rappelle l’univers barré de la Femme, est taillé pour les dancefloors. De Moshi – Moshi (You Bring Me Down) à Tropicalling ! , le nouvel EP d’OMOH sera la bande son de votre printemps.

« On ne change pas une équipe qui gagne » dit l’adage, une chose que la formation nimoise a bien compris. Elle s’entouren une nouvellle fois de la chanteuse Marie-Flore pour ce nouvel EP. « Marie-Flore nous aide à écrire et peaufiner les chansons et les rendre plus poétiques. Elle a une très belle écriture . Elle est venue travailler sur notre projet puis on l’a accompagné en live pour ses concerts. On aime beaucoup son approche et sa voix. Elle nous a apporté ce qu’on recherchait : une sorte de douceur et un dialogue homme-femme » confit Clément à RAJE

En plus de leur projet musical, OMOH travaille également pour d’autres artistes. Il a notamment produit des morceaux pour The Pirouettes et Alex Beaupain et ne jure que par le travail en studio. « C’est notre métier ! On a une cabine et on vit de ça. On ne fait que ça, on ne veut faire que ça. C’est avant tout l’approche de la production, de l’aide à la composition et de la composition qui nous motivent avant toute chose. C’est le studio qui nous éclate ! ». explique-t-il au micro de Yann Benoit. En 2013, OMOH collaborait sur LOVE, le troisième album studio de Julien Doré.

Plus besoin d’aller loin pour écouter de la bonne pop, elle se fait juste-ici, en France.

Ashley TOLA

