NORD souffle un vent frais sur la pop française









Le 8 avril 2016, NORD sortait L’Amour s’en va son tout premier EP. Xavier Feugray de son vrai nom, nous offrait une variété française à la frontière de la pop et de la musique électronique. Avec ce parti pris musical, le chanteur originaire de Rouen faisait son entrée dans le cercle des artistes bien décidés à défendre la musique francophone.

Une année s’est écoulée et NORD a bien grandi. Celui qu’on avait quitté avec un seul EP revient avec un album prévu pour la rentrée 2017. Nommé Grand Turn Over, l’artiste traite de thématiques qui lui sont chères. « [Ce disque] parle de la précarité des sentiments, des périodes de transition, bref, des turbulences qui rythment nos vies. Le texte reste pour moi essentiel et doit rester intelligible. C’est pourquoi je suis très attaché à chanter en français ». confit-il à Tendance Ouest. Fidèle à son style, il joue une nouvelle fois avec différentes sonorités. : « Je suis toujours partagé entre la chaleur de l’acoustique et la froideur de l’électrique. J’aime mixer ces deux types de son et me prêter à des expériences sonores de sample et de synthé, une singulière alchimie. » ajoute-t-il. Elle Voudrait, le premier single de ce disque que vous pouvez entendre sur RAJE, résume avec perfection la démarche artistique de NORD.

L’aventure NORD est née entre Rouen et Dieppe, ce qui pousse l’artiste à se définir comme un « pur produit normand ». Ses influences oscillent entre le rock de The Doors, Nirvana et Leonard Cohen mais penchent également vers des artistes comme Georges Brassens, Mathieu Boogaerts et Dominique A. Et comme pour de nombreux chanteurs, la musique a toujours été une évidence pour lui. « J’ai quitté les Beaux-Arts parce que je me sentais comme un con. Je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. J’ai mis un ghetto-blaster sur la table et je me suis barré ! » explique Xavier. 2015 est l’année qui lui a permis de réaliser ces rêves puisqu’il devient lauréat du tremplin Booster et sort Drunk son premier morceau.

Deux années que NORD s’est lancé dans le monde impitoyable de la musique et septembre marquera une nouvelle étape dans sa carrière musicale.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires