Dans le nord de la France, Ableton Live s’invite dans les cours d’éducation musicale









L’Académie de Lille s’est associée avec la marque Ableton pour initier ses élèves au logiciel de production musicale.

Nous avons tous des souvenirs moyens des cours d’éducation musicale. Avant, il n’était question que de flûtes à bec bon marché et de chansons de Goldman à apprendre par cœur. En 2017, tout cela est fini selon nos confrères de Trax. La preuve dans les Hauts de France où de nombreux établissements vont apprendre les bases d’Ableton Live à leurs élèves. Crée en 1999, Ableton est un logiciel utilisé par de nombreux producteurs pour créer de la musique, plus communément appelé production assistée par ordinateur.

L’Académie de Lille, après avoir soumis sa candidature à un appel à projet, a obtenu 120 controler push pour travailler avec le logiciel et autant de licences pour Ableton Live. Mené par l’association Art Point M, qui s’occupe du NAME festival, cette initiative souhaite « donner une image positive de l’électro.» explique Nicolas Dhondt, professeur de musique à la Voix du Nord. En parallèle du festival, l’équipe s’occupe également de la NAME Academy en sensibilisant les plus jeunes à l’univers des musiques électroniques. En 2016, le lycée Gambetta à Tourcoing expérimentait déjà ce projet dans ces cours d’éducation musicale toujours à l’initiative d’Ableton et du NAME.

Ce projet éducatif nous prouve que les musiques électroniques se démocratisent de plus en plus au sein de notre société. Considéré comme un genre de niche au début des années 90, cette grande famille musicale n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires