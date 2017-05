Nîmes passe en mode indie avec le festival This Is Not A Love Song









This Is Not A Love Song, le festival nîmois de rock indé (mais pas que) organisé par Come On People et la SMAC Paloma, arrive à grands pas !

Pour sa 5eme édition le festival de la SMAC de Nîmes reviendra cette année en juin sur 3 jours : du 09 au 11, avec 5 scènes et une programmation toujours aussi exigeante et défricheuse de musiques indépendantes.

Comme chaque année, THIS IS NOT A LOVE SONG (ou TINALS pour les intimes) s’installe à Paloma à Nîmes. Cette année nouveauté, il y aura 5 scènes en tout : Le club devient la Love Room, mais le patio propose désormais une nouvelle scène, particulièrement apte à accueillir les concerts pour le jeune public. L’extérieur s’agrandit aussi un peu, les organisateurs ont repensé les chemins d’accès entre les différentes scènes, et autres tentes installées pour l’occasion.

Une affiche toujours axée sur le rock indé avec des noms qu’on connait depuis quelques mois comme la pop rock britannique de Jake Bugg, les punks de Turbonegro ou Slaves, le garage rock des américains Thee Oh Sees , l’indie pop rock des anglais Teenage fanclub et des nouveaux noms comme The Make Up, The Black Angels, Danny Brown, Death Grips, ou encore Pond.

Aussi quelques exceptions électroniques avec les sonorités planantes de Moderat ou encore avec l’électro hip hop du californien Flying Lotus.

TINALS c’est aussi des ateliers participatifs pour les enfants, une ambiance Do It Yourself et une expérience de festival audacieuse et singulière. Vous pourrez aussi vous mariez sur place grâce au Elvis Presley local, presque comme à Vegas !

Ce soir, RAJE consacre une émission spéciale de deux heures consacrée à cette nouvelle édition du festival nîmois, présentée par Yann Benoit et Benjamin Reboul de Radio Grilles Ouvertes. Ils reçoivent le président et programmateur de Paloma Fred Jumel accompagnée par Marilou Andrieu, chargée de communication. Ainsi que Matthieu Simard de l’émission 33 tours/minutes sur Raje et de l’asso Comme On People, organisatrice du festival. Rendez-vous donc ce soir à 21h pour découvrir les nouveautés et la programmation de cette année.

Antonin Boin

Commentaires

commentaires