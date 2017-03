Pourquoi vous ne devriez pas écouter de la musique sur votre téléphone









L’institut de sondage IFOP vient de réaliser une étude auprès de 1 202 personnes sur internet, âgées de 15 ans et plus, sur leurs habitudes d’écoute de musique et comment ils l’écoutent. Plus précisément, le thème de la dernière enquête est ‘’ le smartphone : ami ou ennemi de notre santé auditive ? ‘’

Comme nous le montrent nos confères de TraxMag, l’enquête révèle 3 points intéressants :

– 76% des 15/17ans utilisent en premier leur téléphone pour écouter de la musique, et 91% des personnes interrogées utilisent leur téléphone pour écouter de la musique. En seconde position, on retrouve l’ordinateur, bien évidemment.

– 7 jeunes sur 10 âgés de 15 à 17 ans écoutent au minimum 1h par jour de la musique sur leur téléphone. Hors à l’inverse, seulement 3 français de plus de 35ans sur 10 écoutent une heure de musique par jour sur leur téléphone. Les jeunes sont donc la principale cible des expositions sonores.

– 65% des 15/17ans écoutent leur musique avec des oreillettes, et pour rappel, il s’agit du moyen le plus nocif pour vos oreilles car il est le seul à être introduit directement dans celles-ci. La deuxième place est tenue par ‘seulement le téléphone’, autrement dit directement sur les hauts parleurs du smartphone. Ensuite vient le casque.

Dans les autres infos à retenir, 100% des 15/17ans ont un téléphone permettant d’écouter de la musique. 87%, ont commencé à écouter de la musique vers 15 ans.

91% des 15/17 ans écoutent de la musique dans les transports en commun, soit le pire endroit puisqu’il pousse à monter le son pour ne plus entendre les bruits extérieurs.

A RAJE on vous conseille entres autres, de vous acheter des bouchons d’oreilles si vous savez que vous allez être dans une condition de risque auditive. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses : de 7.50€ le pack de 20, jusqu’à plus de 200€ pour les plus sophistiqués.

Si vous voulez en savoir plus sur les risques auditifs, la journée Nationale de l’Audition a mis en place le site : http://nosoreilles-onytient.org/. Vous pouvez aussi tester ce que fait une perte d’audition sur le site : http://tonal.goodhertz.co/hearing-loss/

Antonin Boin.

