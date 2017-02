Napkey, le duo qui redéfinit l’électro pop









Léger, doux et planant sont trois adjectifs qui décrivent avec perfection l’univers de Napkey. Ce duo défend une musique électronique mélodieuse à l’opposé de celle qu’on entend partout. A RAJE, son morceau Last Thoughts a particulièrement retenu notre attention.

Napkey était au départ le projet de Benjamin Cholet qui est un véritable amoureux de musique surtout celle des années 80. « J’ai commencé à composer il y a trois ans puis j’ai montré mon travail sur Internet. Je n’avais pas du tout en tête l’idée de faire du live. C’était juste un hobbie. Au bout d’un moment, j’ai commencé à avoir un bon retour du public. J’ai essayé de faire deux trois dj-sets mais cela n’a pas pas du tout plu. » expliquait le producteur au micro de Fabrice Lamy. Le souhait de Benjamin ? Rendre sa musique humaine, une des raisons pour laquelle il a invité Justine Rousseau à rejoindre son projet. « Elle m’a beaucoup aidé dans la composition de 42. Je me suis dit que ce serait pas mal qu’elle prenne part au projet Napkey en tant que tout, pas seulement en studio mais aussi en live. Avant ce n’était pas très clair mais aujourd’hui nous sommes deux en studio et en live. On fait tout ensemble ! » ajoute-t-il.

L’univers de Napkey est aussi un bon mélange des influences des deux membres de la formation. Justine, elle, aime le rock et le jazz. Benjamin, lui, ne jure que par les années 80 et notamment le groupe Dire Straits. « Je le revendique… C’est grâce à eux que j’ai commencé la guitare. C’est en écoutant Sultan of Swing et Lady Writer que je me suis dit que c’était absolument l’instrument que je devais jouer. Ça reste une influence dans mon jeu et ma composition » nous a confié la moitié du duo.

La fusion des talents de Benjamin et Justice semble avoir porté ses fruits puisque 42 est une réussite. Ce premier album, sorti début janvier, est aérien et d’une finesse incroyable. Au réveil comme au coucher, en soirée ou tranquillement posé, la musique de Napkey sera vous charmer.

