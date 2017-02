Qui sont les musiciens qui voyagent le plus ?









Travelbird est une agence de voyages qui a décidé de faire un classement des musiciens qui ont le plus voyagé dans leur carrière. Pour ça, l’équipe a étudié toutes les dates de concerts et calculé les distances à vol d’oiseau. C’est d’ailleurs ainsi que le voyagiste présente son idée sur son site internet : « Notre but chez TravelBird ? Inspirer constamment les voyageurs. Pour cela, nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles sources d’inspiration. Assister à un concert à l’autre bout du monde est sans aucun doute le meilleur moyen d’échapper au quotidien. Pour que nos voyageurs se sentent pousser des ailes, nous avons recherché des musiciens mondialement connus, les plus inspirants et surtout les plus voyageurs ! Notre classement se compose de 36 artistes connus à l’échelle internationale, tous genres et toutes générations confondues. Nous avons calculé la distance totale qu’ils ont parcouru au cours de leurs tournées, et ce depuis le début de leur carrière. Cela nous a permis de déterminer le nombre de tours du monde et d’allers et retours de la Terre à la Lune que chacun d’eux aurait pu faire.

La musique de ces artistes peut nous inspirer de bien des façons, mais dans quelle mesure peut-elle nous donner envie de voyager ? Notre classement regroupe des musiciens et des artistes exceptionnels qui seront en tournée en 2017. En espérant que cette liste donne envie aux fans de profiter d’un concert lors de leur prochain voyage. »

Rappeurs, groupes de rock et DJs ont vu du pays, croyez-moi !

D’ailleurs, ce sont deux DJs qui sont au sommet de ce classement. Tiesto et Paul Van Dyk ont parcouru près de 2 millions et demi de kilomètres depuis les années 90. Ça équivaut à une soixantaine de tours du monde, ou à 6 voyages vers la Lune. Impressionnant !



Dans la suite du classement, on trouve Bob Dylan (3e), Muse (6e) ou encore Rihanna (16e).

Vous êtes fans de voyages et vous rêvez sans doute, vous aussi, de faire le tour du monde. Mais sachez qu’entre le décalage horaire répété et les nombreuses dates, les artistes passent finalement plus de temps dans l’avion, dans les salles de concerts ou à l’hôtel, qu’à profiter véritablement des lieux qu’ils visitent. Alors ne faisons pas comme eux, posons plutôt des vacances !

Commentaires

commentaires