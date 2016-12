Mozart est l’artiste qui a vendu le plus de disques en 2016









Oubliez les Drake, Adele, Kanye West, Justin Bieber, et autres Beyonce ! L’artiste qui a vendu le plus d’albums cette année est… Mozart ! Le virtuose originaire de Salzburg est toujours populaire en 2016 comme le révèle le média spécialisé dans les chiffres de vente d’albums Billboard. Moral de l’histoire ? Il n’est donc pas obligatoire d’avoir un compte Instagram, faire des interviews ou des tournées à travers le monde pour vendre son art.

Le 28 octobre dernier, un coffret comprenant 200 CDs avec les œuvres de Mozart a été mis en vente. Cette compilation équivaut à 240h de musique. En l’espace de 5 semaines, elle s’est écoulée à 1,25 millions d’exemplaires. Même mort, le musicien fait mieux que les vivants. Si ce n’est pas incroyable ça ?

Pour Universal, qui commercialise ce projet musical, il s’agit du « plus fidèle, plus savant et plus complet coffret jamais dévolu au travail d’un seul compositeur. » Pour ceux qui sont en manque d’idées cadeaux pour Noël, cette box est en vente au prix de 479 dollars soit 459 euros.

La sortie de Mozart 225: The New Complete Edition coïncide avec le 225e anniversaire de la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. « Les mélodies de Mozart sont pas moins immortelles que celle des Beatles ou ABBA. D’une certaine façon, elles font partie de nos vies. Ce coffret est une façon parfaite de célébrer l’anniversaire de son décès » explique à Billboard Paul Moseley, porteur du projet chez UMG.

