Le monde la musique vient en aide à un ingé son à la rue

À la fin des années 90, Mike McHugh, ingénieur du son, côtoie dans son studio de Californie, The Distillery, des groupes tels que Black Lips, Allah Las et The Growlers. Dans l’ombre, il contribue au succès de beaucoup d’artistes.

Et puis au fil des années, des problèmes de dos l’obligent à se soigner, et les frais médicaux sont tellement élevés que Mike est contraint de vendre son studio. Malgré ça, il finit par vivre dans la rue.

Des gens intéressés tentent de lui racheter à prix cassé tout son matériel de son, mais une connaissance de Mike apprend la situation de l’ingénieur du son et lance une campagne de crowfunding pour mobiliser les fans de musique rock, mais aussi les artistes que Mike a aidé il y a plusieurs années.

Résultat : 18 000 dollars récoltés, un matériel protégé, et un studio récupéré, pour permettre à Mike de retourner faire ce qu’il fait le mieux, de la musique.

Une belle histoire comme on aimerait en lire plus souvent !

