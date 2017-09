MMX : le renouveau du festival marseillais









Il faut du courage pour monter un nouvel événement musical dans une ville à l’offre aussi pléthorique que Marseille. Les organisateurs du Marseille Music Experience l’ont trouvé pour donner vie à un festival s’étalant sur dix jours dans divers endroits de la cité phocéenne. Analyse de ce « petit » festival appelé à devenir grand.

Depuis le 7 et jusqu’au 17 Septembre, Marseille bat au rythme du MMX. Ce nouveau festival vit sa toute première édition et a décidé de voir de suite les choses en très grand. Dix jours, quarante lieux pour cinquante événements : le programme est chargé et assure à tous les goûts et les couleurs de passer de bons moments musicaux.

Les marseillais peinaient à se remettre de la fin des WeArt et d’Acontraluz, deux manifestations ayant pris fin en 2016 ; le MMX les fait renaître de ses cendres grâce à un collectif d’organisateurs motivés et prêts à beaucoup pour faire bouger Marseille.

Comme le disent les membres actifs du projet, « le MMX est né d’une volonté de connecter les acteurs culturels, politiques, économiques et médiatiques qui œuvrent au quotidien pour la refonte des modèles entrepreneuriaux et des politiques culturelles de demain sur une échelle locale, nationale et européenne ». Une façon légèrement alambiquée pour annoncer en parallèle que dans une ville remplie de soirées/festivals/moments musicaux, la démarcation est ardue à trouver.

Plutôt que de s’aligner, le MMX a choisi de voir grand en aspergeant Marseille de concerts, conférences, parcours culturels et apéros musicaux. Impossible pour le quidam a minima noctambule de passer à côté de tout cela puisque la ville a été quadrillée pour que le festival soit accessible à tous. Point d’orgue de la manif : deux soirs de concerts vendredi 15 et samedi 16 Septembre à l’esplanade J4, située près de la Joliette.

Les deux moods musicaux préférés des marseillais seront en place avec un vendredi hip-hop qui accueillera, entre autres, Biga Ranx, Nekfeu et Cut Killer puis un samedi électro avec Vitalic et Fritz Kalkbrenner. La réussite est déjà là puisque les préventes ont été rapidement englouties. Il reste cependant quelques places pour ce baptême du feu qui vous fera dire dans vingt ans, la voix tremblotante : « J’ai fait le premier MMX ».

César Leoni

