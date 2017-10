MGMT annonce un nouvel album









On vous en parlait il y a quelques jours, MGMT célèbre les 10 ans de la sortie de son premier album Oracular Spectacular. Un anniversaire que le groupe honore avec un nouveau titre qui vient d’être dévoilé …

2007 est l’année qui annonçait le déferlement de la vague pop et rock psychédélique des américains de MGMT. Le magazine Rolling Stone classait même la formation dans le top 10 des artistes à surveiller de près. Un opus qui a permis d’installer les américains sur la scène internationale avec un travail qui regorgeant de pépites et de tubes comme Kids et Time To Pretend notamment. Un nouveau souffle s’offrait donc à une génération de musiciens fortement inspiré par MGMT.

La formation, portée par trois albums studio aux retombées mondiales, n’avait plus réellement fait l’actualité depuis 2013. On attendait donc un signe de sa part et celui-ci est enfin arrivé. Oui ! Andrew Vanwyngarden et Ben Goldwasser reviennent bien sur le devant de la scène avec un nouvel album. Celui-ci a été composé et enregistré entre New-York et Los Angeles et parmi les rumeurs on annonce même une collaboration avec Mac DeMarco.

Afin de mettre fin au suspens et à l’attente des fans, MGMT vient de sortir le 17 octobre dernier un premier titre intitulé Little Dark Age. Une chanson annoncée par un clip assez sombre et parfois inquiétant, il faut se l’avouer. Un univers proche du mouvement gothique avec quelques penchants SM. En visionnant le clip, une chose ne nous laisse pas indifférent et aiguise notre curiosité. Pourquoi les musiciens de MGMT se griment-ils au point de ressembler autant à Robert Smith du groupe The Cure ? Une similitude assez frappante et qui interpelle. Est-ce une des sources d’inspiration de ce nouvel album ? Un simple clin d’œil ? Nous en saurons plus avec la sortie de cet opus, qui devrait prendre le nom de ce single, Little Dark Age et qui paraîtra début 2018.

