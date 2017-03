Marsatac is back, et ça va faire mal









Ca y est, il revient ! LE festival de Marseille, Marsatac, de retour avec une programmation de musique électronique et urbaine toujours aussi folle.

Pour sa 19eme édition, le festival n’y est pas allé de main morte. L’évènement se tiendra les 23 et 24 juin prochain, et pour la première année il sera au Parc Chanot, dans le 8ème arrondissement, au cœur de la cité phocéenne.

Créé en 1999, le festival a toujours su se faire remarquer grâce à une programmation hors du commun. Cette édition n’y échappera pas. Voici les 7 premiers noms, avec au programme côté électro : le duo sud-africain de hip hop / électro DIE ANTWOORD, le génialissime producteur NICOLAS JAAR, les français de BIRDY NAM NAM, ainsi que la techno de DUBFIRE.

Et attention il y a du lourd aussi coté Hip Hop. Si vous aimez le rap marseillais des années 90’s, il y forcément un nom, une famille, qui vous vient à l’esprit : la FONKY FAMILY ! Ils remonteront sur scène pour l’occasion. Les américains, mythiques, de DE LA SOUL seront aussi de la partie ainsi que le jeune rappeur phénomène VALD.

