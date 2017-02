Lassé d’être jugé commercial, Beatport lance une nouvellle catégorie pour la house et la techno









La catégorie « musique électronique » est très vaste. Les puristes du genre font le distinguo entre l’électro commerciale (Avicii, David Guetta, Afrojack…) et underground (Dixon, Lazare Hoche, Laurent Garnier…) Beatport l’a bien compris et a lancé le 14 février dernier « Leftfield House & Techno » (que l’on pourrait traduire littéralement en français par le champ des oubliés). Le site de vente en ligne fondé en 2004 a lancé cette nouvelle catégorie pour mettre fin (une bonne fois pour toute) aux critiques l’accusant d’être tombée du côté mainstream de la force. En 2016, la plateforme avait déjà créé deux nouvelles sections musicales : Big Room et Future House.

Comme le révèle nos confrères de Mixmag, il est déjà possible de retrouver dans cette catégorie le label néerlandais Frustrated Funk, le label techno américain Bunker New York, mais aussi les tracks sortis sur No Corner, Les Points, Distant Hawaii, Lobster Theremin, Unknown to the Unknown ou encore Smallville Records. Vous avez donc de quoi faire !

« 70% des morceaux vendus sur Beatport sont des tracks qui entrent soit dans le genre House soit dans la Techno. On a donc voulu créer quelque chose qui mettrait en avant l’incroyable qualité des morceaux « underground » , pour que les gens oublient un peu les 25 000 nouveaux tracks qui sortent chaque semaine. Beatport a travaillé directement avec des petites boutiques et des petits labels afin de créer cet espace sur le site , afin de mettre en avant de la house lo-fi et de la house et de la techno avant-gardiste » confiait Terry Weerasinghe, le manager général de Beatport dans un communiqué de presse.

A vos casques, et c’est parti pour des heures d’écoutes sur le site à la recherche de la pépite qui fera danser vos amis !

