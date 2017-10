MaMa Festival : voici la liste des artistes à ne pas manquer









Du 18 au 20 octobre, le MaMa Festival s’installe dans le nord de Paris pour trois jours de festivités placés sous le signe de la (très bonne) musique. RAJE vous a concocté une liste des concerts les plus attendus.

Mais qui a donc dit que de la saison des festivals étaient terminée ? De mercredi à vendredi, le MaMa prend ses quartiers à Paris dans une dizaine de salles avec plus de 150 artistes. Ici, les barrières musicales n’existent pas. Vous pourrez profiter de concerts pop, rock, électronique et plus encore !

Eddy De Pretto

Il est la révélation musicale de cette fin d’année. Après avoir remporté les Inouïs du Printemps de Bourges l’an dernier, Eddy de Pretto nous a épatés avec son tout premier EP Kid. Son univers, brut et touchant, l’est d’autant en plus en live. Il se produira au Backstage By The Mill dans le 18e arrondissement de Paris.

Mai Lan

Trois ans après Les Huîtres, Mai Lan a sorti Vampire, son troisième EP. Porté par le sombre et séduisant Trop D’Amour, la Franco-vietnamienne nous plonge dans un univers qui n’est pas sans rappeler celui de FKA Twigs. A découvrir sur la scène du Bus Palladium le 19 octobre.

Kiddy Smile

Le voguing est un mouvement qui explose à Paris mais qui existe depuis les années 70. Figure de proue de cette famille musicale, Kiddy Smile se produira au MaMa Festival pour un set au Folie’s Pigalle. Soyez prêts à vous déhancher !

Delv !s

Delv !s a squatté les playlist de RAJE avec ses morceaux Come My Way et Sunday Interlude. Le Belge viendra secouer la Boule Noir avec sa pop funky.

Sans oublier, les performances de la talentueuse Clara Luciani, d’Adam Naas et du groupe Cabadzi reçu dans Le Dîner Français.

Pour en savoir plus sur le MaMa Festival, retrouvez l’interview de Ségolène Favre Cooper, programmatrice de l’événement.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires