La Madrague de Brigitte Bardot, hymne éternel de l’été

Les vacances se terminent pour beaucoup d’entre vous … Finis le soleil, la mer, la plage et le chill, il est désormais temps de retourner travailler. RAJE vous présente cette semaine les chansons idéales pour affronter cette épreuve en musique. Brigitte Bardot et son célèbre La Madrague est le morceau qu’il nous faut en cette rentrée.

Nous sommes en 1963 et la femme la plus belle du monde nous conte la fin de son été à St Tropez. La délicieuse Brigitte Bardot donne alors naissance à un hymne estival toujours aussi populaire. « Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés. » Qui n’a jamais chantonné cet air hypnotique et entêtant ?

Ecrit par Jean-Max Rivière et composé par Gérard Bourgeois, ce morceau fait référence à la propriété de BB située sur la Côte d’Azur. La starlette des années 60 a acquis ce bien en 1958 et y vit encore aujourd’hui.

Dévoilé dans l’émission «Bonne Année Brigitte » en 1962, La Madrague reste aujourd’hui le titre le plus connu de Brigitte Bardot. Ce tube est un véritable tournant dans la carrière de la belle blonde. Quelques années plus tard, en 1967, Brigitte s’offre alors les services de Serge Gainsbourg. Ce grand homme de la musique lui écrit Bonnie & Clyde et Harley Davidson, soient deux merveilles de la chanson française. La chanteuse et actrice française devient alors une icône sexuelle, indépendante et impertinente qui hante encore les mémoires de nombreux hommes et femmes.

