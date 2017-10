Lundi difficile ? Voici une playlist pour affronter cette journée









Le week-end vous manque déjà ? Il est de le temps de lui dire au revoir et pourquoi pas en musique ? RAJE vous a concocté la playlist idéal pour passer un bon lundi.

Les lundis, c’est toujours compliqué ! Inutile de le nier… Vous devez sans doute retourner au travail ou en cours. Le lundi, c’est le moment de dire aurevoir aux grasses matinées et aux longues soirées entre amis. Bon, vous l’avez compris il faut se motiver, de façon efficace.

Leon Vynehall – It’s just (House of Dupree)

Après un bon café, quoi de mieux qu’un bon morceau house pour attaquer la semaine ? S’il y a bien un maître du genre à connaître absolument, c’est Leon Vynehall. Le DJ et producteur britannique a sorti en mars 2014 de Music for the Uninvited dont est tiré It’s Just (House of Dupree). Ce titre est parfait pour vous faire sortir du lit sans broncher.

Paradis – Garde Le Pour toi

Paradis est un des groupes fétiches de l’équipe de RAJE. Son album Recto Verso, sorti en 2016, fait encore aujourd’hui vibrer notre antenne. Le morceau Garde Le pour Toi, de Simon Mény et Pierre Rousseau, sera l’allié de votre début de semaine. Avec ce morceau, le tandem parisien saura vous mettre de très bonne humeur avec sa variété électronique aux saveurs pop.

Kaytranada (featuring AlunaGeorge) – Together :

Louis Kevin Celestin est le producteur que tout le monde s’arrache. Kaytranada est le pro de la feel-good music. Son tout premier album 99,9% regorge de pépites explosives comme Together. Le producteur s’est entourée de la chanteuse Aluna Francis et du rappeur GoldLink pour ce morceau à l’ambiance hip-hop et électro.

Roy Ali – Love Zero :

Vous l’avez découvert sur l’antenne de RAJE, le morceau Love Zero de Roy Ali est une découverte dont on ne peut se lasser. Ce titre est une ode à la légèreté et la joie de vivre. Un artiste que vous avez sans doute eu l’occasion de découvrir également dans l’émission Les Mixologues avec Musart Concept Label.

Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go :

Qui n’a jamais dansé sur ce morceau de Wham! ? Sorti en 1984, Wake Me Up Before You Go-Go reste un classique du groupe anglais formé par George Michael et Andrew Ridgeley.

