Loyle Carner est le nouveau rappeur anglais que vous devez absolument connaître









Oubliez tous les préjugés que vous avez sur le rap, ce genre musical a beaucoup plus à offrir que l’image bling bling et vulgaire qu’on lui colle. Loyle Carner , jeune rappeur qui monte, est l’incarnation du renouveau ce genre musical.

L’artiste de (seulement !) 22 ans, a sorti Yesterday’s Gone, son tout premier album en janvier. Sans honte, le jeune homme originaire de Croydon nous invite au plus profond de son esprit et de son cœur. Loyle nous parle de sa famille dans les bons comme dans les mauvais moments. Le morceau The Isle of Arran (l’Ile d’Arran en français ) fait référence à son grand-père qui y a vécu pendant de nombreuses années. Du choix de la pochette de son album à celui de son nom de scène, la famille est la principale source d’inspiration du Britannique. Benjamin Coyle-Larner est depuis tout petit, dyslexique, hyperactif et atteint de troubles de l’attention. Il avait donc pour habitude de s’appeler Loyle Carner et sa mère lui a suggéré de choisir ce nom comme pseudo.

Loyle Carner se moque d’être étiqueté comme un rappeur confessionnal. Il s’en défend même dans ces morceaux comme dans BGF présent sur son EP A Little Late : « Everybody says I’m fucking sad. Of course I’m fucking sad, I miss my fucking dad. » (Tout le monde dit que je suis triste. C’est normal, mon père me manque.) Son père n’était pas présent mais son beau-père, décédé subitement en 2014, est devenu pour lui un véritable modèle. Il fait référence à cette étape traumatisante de sa vie dans dans Tierney Terrace.

Entre hip-hop, jazz et soul, Benjamin Coyle-Larner fait preuve d’une sincérité indéniable. La musique lui a permis de s’occuper et de surmonter ses troubles neurobiologiques. « Quand tu es atteint de TDAH, ta vie ressemble à celle d’un mec qui vient de boire 5 cafés. » confiait-il à Dazed. En plus du 4e art, il s’est trouvé une véritable passion pour la cuisine. Il donne des cours à des jeunes souffrants eux aussi de TDAH : « La cuisine est un moyen unique pour trouver la paix. Je me suis rendu compte que c’était possible pour moi, donc ça devrait aussi l’être pour les jeunes dans la même situation que moi ». explique-t-il au magazine anglais.

Ancien étudiant de la célèbre Brit School, qui a vu passer Amy Winehouse et Adèle, Loyle Carner démarre sa carrière sur les chapeaux de roues. Avec déjà un EP et un album à son actif, il ajoute une nouvelle corde à son arc avec la réalisation. « Si je fais la musique, j’apparais aussi dans mon clip et je dirige le clip. Je ne vois pas ça comme trois choses différentes. C’est pour moi la seule et unique manière de faire. » expliquait le chanteur au Guardian.

Loyle Carner sera de passage à Paris le 25 février au Badaboum à Paris.

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires