Le Louvre Abu Dhabi, une ouverture en musique

La culture française est reconnue à l’étranger et s’exporte plutôt bien. En voici un nouvel exemple avec l’ouverture du Louvre à Abu Dhabi.

Ouvrir une antenne du Louvre dans cet état est un projet pensé en 2007. Au delà de ce fait, c’est un accord qui prévoit une collaboration entre l’émirat et la France pendant 30 ans, pour la modique somme d’un milliard d’euros. Le Louvre Abu Dhabi veut donner à voir l’excellence française. Se doter du nom Louvre, devenu peu à peu une marque, est un atout non négligeable car celui-ci est reconnu à travers le monde. Ce musée à Abu Dhabi a été conçu par l’architecte français Jean Nouvel comme une sorte de médina moderne. C’est ce même maître d’ouvrage qui est à l’origine de la tour Agbar à Barcelone et du Musée National du Quatar. Le Louvre Abu Dhabi s’inscrit dans un territoire riche d’histoire et exposera, en plus de ses collections et des prêts de musées français, des objets de civilisations datant de plusieurs millénaires avant J.-C. et venant d’institutions du Moyen-Orient. Mais ce musée ne s’est pas fait sans aucune polémique. Entre le retard des travaux, les sommes d’argent engagées dans ce projet et le fait de laisser partir certaines collections de nos musées dans l’hexagone, cela a fait couler beaucoup d’encre.

Les travaux enfin terminés, voici le temps des festivités. Le musée sera inauguré le 8 novembre avec la présence d’Emmanuel Macron mais aussi de musiciens … et de musiciens français. Pour cette grande occasion ce sont M et Ibrahim Maalouf qui sont invités à se produire tout comme la malienne Fatoumata Diawara qui a d’ailleurs collaboré avec Mathieu Chedid sur son dernier album, intitulé Lamomali. Ce Louvre à Abu Dhabi s’inscrit dans une démarche à long terme. En effet, l’émirat souhaite créer un hub culturel gigantesque où, en plus de l’annexe du musée le plus célèbre du monde, l’on pourra trouver notamment un Guggenheim. Le but est de faire rayonner culturellement le territoire pour attirer les touristes.

Johann Guérin

