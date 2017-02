Le Son Libre, le festival qui célèbre les musiques électroniques









Le Son Libre est devenu un rendez-vous devenu incontournable pour les fans de musiques électroniques underground. L’évènement revient du 23 au 25 juin avec un line up qui risque de faire des envieux. On peut le dire, la qualité de la programmation est montée d’un cran. A l’organisation du Son Libre, le collectif Suce Mon Beat avait choisi lors des premières éditions de miser sur une programmation locale, peut-être moins coûteuse, pour lancer le projet. Il n’y avait pas énormément de têtes d’affiches. Mais cette année, on ne peut pas dire que ça ne soit pas le cas.

Le Son Libre se démarque par une programmation éclectique autour des styles techno, house, psytrance … Deux scènes sont à retrouve l’Indian et la Temple Stage. La première est dédiée à la trance avec un plateau international qui réunit des artistes comme la full-on on progressive du suisse Liquid Soul, les israéliens d’Outsiders entres autres grands artistes du style. Les amateurs de darkpsy ne seront pas en reste avec les très psyché Vertical, Fungus Funk ou encore la forest groovy de Kabayun. A la seconde scène, la Temple, c’est sur de la techno que vous allez taper du pied sur tous les styles de techno : acide avec Chris Liberator, minimale avec Doubkore, acidcore avec Jacidorex, groovy et deep avec un gros dj set de madame Miss Tick.

Le son libre c’est également quatre concerts live dans un espace ouvert de 20 hectares en pleine garenne gardoise, du côté de Collias à 20km de Nîmes. Sans oublier, un camping, un coin chill et de la bonne humeur !

Yacir Emran

Commentaires

commentaires