Avec Learning Music, Ableton vous apprend à composer de la musique

Ableton, avec son logiciel Live, c’est une des marques de référence dans la production de musique électronique. L’entreprise allemande a lancé il y a quelques jours un site gratuit pour vous apprendre les bases de la composition musicale. Il s’appelle Learning Music. Apprendre la musique, en Français.

Un bon moyen pour s’initier à la production, même si vous n’avez aucune base. D’autant qu’Ableton Live est un des outils préférés des producteurs depuis 1999, donc vous êtes entre de bonnes mains.

Plusieurs chapitres sont au programme, et chacun d’entre eux contient plusieurs tutoriels qui vont vous aider, pas à pas, à comprendre comment on compose de la musique électronique. Vous allez étudier la ligne de basse d’Around The World des Daft Punk, la mélodie du morceau Tour de France des Allemands de Kraftwerk ou encore la structure de Donna Summer avec I Feel Love.

Et vous allez pouvoir reproduire ces morceaux, à l’image d’un papier calque pour refaire un dessin. Une sorte de mise en pratique des conseils donnés par le site.

Évidemment, à la fin, vous pouvez créer votre propre morceau, et le partager sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde que vous êtes un génie de la musique électronique ! N’hésitez d’ailleurs pas à partager avec nous vos créations.

