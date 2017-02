Le Zion Garden se met à l’heure d’hiver

La Jamaïque s’approche du Gard ! Du 24 au 25 février prochain, le Zion d’hiver se déroulera à Bagnols-sur-Cèze. Ce festival s’est développé en parallèle d’un événement reggae qui a fait la fierté de la ville de pendant des années : le Garance. De fil en aiguille le collectif Boulega et Patchwork Production, à l’organisation, ont réussi à fédérer un public très divers autour de programmations de qualité, même après la fin du Garance.

« Nous sommes une association à but non lucratif, qui oeuvre depuis 2001 en faveur de la culture et de la musique accessible à tous. Nos projets se déroulent essentiellement sur le territoire du bassin du Gard Rhodanien. Deux festivals (Zion d’Hiver, Zion Garden), un magazine gratuit (le Zion Mag)… Les initiatives ne manquent pas, surtout pour une association autofinancée à plus de 98%. » pouvons nous lire sur le site du Zion.

C’est dans cet esprit que le Forum de Laudun s’apprête à vous accueillir pour cette édition d’hiver . Vendredi , le début de soirée sera allemand avec le reggae soul de Sara Lugo suivi par le roots calibré du charismatique Sebastian Sturm. La fin de soirée sera assurée par Bass Trooperz, le projet qui réunit les duos avignonnais Mahom et Ashkabad. Samedi, c’est dancehall avec les Raggasonic, qui vont mettre le feu au Forum ! Mark Wonder, artiste jamaicain reconnu dans le milieu sera aussi de la partie. Et pour clore le festival, le dub du duo lyonnais, fondateur du label du même nom, Ondubground !

Un espace chill et soundsystem, où quelques bonnes galettes seront passées, seront aussi à votre disposition!

Yacir Emran

