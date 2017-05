Le Hors Bord Festival jette l’ancre à Bordeaux









La ville de Bordeaux connait depuis quelques années un véritable renouveau, en partie grâce à ses nouvelles soirées et autres festivals. On peut citer parmi eux le Festival ODP, le Reggae Sun Ska bien entendu, ou encore le nouveau Hors Bord Festival, un festival éco responsable qui privilégie les acteurs locaux. L’an dernier déjà pour sa première année, malgré une forte pluie, les organisateurs avaient réussi à rassembler des nombreuses personnes. On pense, à Raje, que cette année ne dérogera pas non plus à la règle.

Dans un petit mois le festival reviendra sur Bordeaux avec un espace plus grand, 4000m² soit une surface trois fois plus grande que l’an dernier toujours sur le site des Bassins à Flot. Ainsi qu’une programmation à faire jalouser ses voisins, francophones et même européens !

Du 18 au 20 mai prochain, la programmation fait la part belle aux musiques actuelles comme la house, la pop ou encore le hip hop, avec entres autres des artistes comme Bambounou, Chaos in the CBD, les parisiens du label D.KO : Mad Rey et Mézigue, ainsi que Objekt, Polar Inertia, Boo Wiliams et Abdulla Rashim.

Pour rappel on connaissait déjà la programmation de jour du festival bordelais, avec des noms comme DJ Koze, un b2b entre Motor City Drum Ensemble et le patron du label Rush Hour Antal, le roi de la house Omar S venu tout droit de Detroit, ainsi que Floating Points, Isaac Delusion, SUUNS, Kosme et Romeo Elvis, qui est sur pratiquement dans tous les festivals.

Vous pourrez aussi aller vous défouler sur le sound system proposé par Délicieuse Musique

Autre bonne nouvelle : toute la journée de jeudi sera gratuite de 17h à minuit ! Du coup interdiction de ne pas y aller pour les bordelais !

Antonin Boin

