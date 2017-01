Le groupe Jamiroquai est de retour









Sept ans que nous n’avions pas eu de nouvelles de Jamiroquai, le groupe Britannique a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de son nouvel album Automaton. Une bonne nouvelle pour les fans de la formation qui n’a cessé de repousser son nouvel album depuis l’été 2016.

Dans cette vidéo d’une vingtaine de secondes publiée le 16 janvier, Jay Kay le leadeur du groupe nous plonge dans un univers futuriste. Ce teaser vidéo met en avant le nouveau single des Britanniques. Connu pour ses sonorités soul, funk, et pop, Jamiroquai prend un virage électronique.

Pour ceux qui ne connaissent pas Jamiroquai, la formation a marqué les années 90 avec des tubes qui dépassent la notion de genre musical entre funk, pop et jazz. Les Anglais ont sorti en 1993 Emergency On The Planet Earth qui comprend des classiques comme Too Young To Die. La formation est également connue pour son imagerie à la croisée de l’univers funk et amérindiens. Jason Kay a pour marque de fabrique de porter un chapeau en concerts et en interview.

Et puisqu’une nouvelle ne vient jamais seule, le groupe a annoncé une date en France le 16 juillet prochain pour le festival Musilac à Aix-les-Bains.

Ashley TOLA

