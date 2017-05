LCD Soundsystem revient avec deux morceaux









Que les fans de LCD Soundsytem soient rassurés, leur groupe fétiche est de retour avec deux nouveaux morceaux.

Pour rappel, le groupe n’avait rien sorti depuis Christmas Will Break Your Heart en 2015. Un album de Noël sorti le 24 décembre, en vinyle, limité à 1000 exemplaires, et en digital. Un an avant, ils avaient sorti un live au Madison Square Garden. Leur dernier album studio date d’il y a sept ans avec : This Is Happening, sorti en 2010.

Mais la semaine dernière, sur sa page Facebook, James Murphy, le fondateur du groupe, annonçait la sortie de ces deux nouvelles chansons. Il annonçait aussi que l’album était presque fini, sans donner de date de sortie, ainsi qu’un live à la télévision américaine lors de l’émission culte Saturday Night Live, ou le groupe a présenté ses deux nouvelles créations en live.

L’artiste précise aussi sa vision pour les lives : “Ce que nous ne voulons pas : des tickets pour nos concerts vendus à 1000 dollars sur eBay et des fans qui se retrouvent à pleurer à l’extérieur de la salle parce qu’ils ont acheté un faux billet ou que le code barre a déjà été scanné. Ce que nous voulons : des spectacles complets mais dans des lieux à taille humaine où vous n’avez pas besoin de jumelles”.

Les deux morceaux s’appellent donc Call The Police et American Dream, des textes inspirés par l’actu américaine…

Ils sont tous les deux disponibles sur les plateformes de téléchargements légales :

“Ce sont juste deux sons que l’on voulait partager pour les fans charmants et patients […] qui voulaient un peu de nouvelle musique” s’explique le producteur James Murphy, il précise aussi que ces sorties ne seront pas sur support physique, du moins pour le moment.

A Raje on va suivre cela de très près !

Antonin Boin.

