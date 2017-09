L’automne sera chaud avec Pleasure, le dernier clip de Justice









Bientôt un an que Justice a sorti Woman, son troisième album. Gaspard Augé et Xavier de Rosnay ont décidé de mettre en image Pleasure, titre tiré de leur dernier opus.

Quoi de mieux qu’un beau clip pour accompagner un morceau ? Justice le sait plutôt bien. Depuis 2007, le duo nous en a offert de très beaux comme D.A.N.CE ou Civilization. Le tandem électro a de nouveau frappé avec la vidéo de Pleasure version live.

Sorti mardi dernier, le clip met en scène un couple en train de faire l’amour. Les corps se mêlent et s’entremêlent dans une ambiance sensuelle et érotique. Ici, pas de place à la vulgarité. Bleu, rouge, rose, le réalisateur Alexandre Courtès filme nos deux tourtereaux, joués par Joanne Palmaro et Luc Royer, sous des lumières différentes. Il réussit avec brio à nous plonger dans une ambiance torride.

Mais attention, le clip de Pleasure ne se résume pas qu’à une partie de jambes en l’air. Loin de là ! Courtès signe également un clip aux influences cosmiques et surnaturelles. Le tandem semble baigner dans une galaxie où les étoiles cohabitent avec les lasers. L’ébat amoureux se finalise par la conception d’un bébé. Une manière sublime de nous montrer comment on fait des enfants. Avis à tous les professeurs de SVT en manque d’inspirations !

Pour tous ceux qui n’ont pas vu assister à un live de Justice, Arte a filmé la performance du duo au Cabaret Vert le 26 août dernier.

Ashley TOLA

