CES Las Vegas : ce qui attend les audiophiles

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche à Las Vegas se tient le Consumer Electronic Show (CES), le plus grand salon de l’innovation technologique. L’occasion pour les marques de matériel audio (en ce qui nous concerne) de présenter leurs nouveautés, et pour les consommateurs de jeter un œil sur les cadeaux à se faire en 2017.

Nos confrères de Trax ont passé en revue les exposants et ont sélectionné quelques produits intéressants. À venir donc, une enceinte Bluetooth qui lévite, avec une autonomie d’environ 10 heures. Fidèles de RAJE, ce n’est pas la première fois que vous entendez parler de matériel audio qui lévite. On dirait bien que ce sera une des tendances de l’année.

Certains essaient de mêler art visuel et auditif, avec ces enceintes en forme de tableaux par Visual Art Speakers.

Et parce qu’il est important de respecter ses voisins, le CES sera l’occasion de présenter des filtreurs de bruit, qui permettent d’isoler des sons dans une pièce, ou au contraire, de les empêcher d’y entrer.

Avec la forme éclatante du vinyle, vous pouvez vous attendre à des surprises de ce côté-là aussi. Commencez à économiser, parce que tous ces beaux jouets risquent de vous coûter un bras. Tant qu’il vous reste les oreilles pour en profiter…

