L’album Yeezus de Kanye West décrypté dans un documentaire









The Making of Yeezus nous explique comment le rappeur américain a créé un album hip-hop aussi expérimental. Disque qui le sacra à nouveau comme petit génie de la musique.

2013, Kanye West sortait Yeezus, un sixième album étonnant et innovant si brut et agressif qu ‘il est devenu un véritable objet de fascination. Après avoir repoussé les limites du hip hop avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy sorti en 2010, l’artiste originaire de Chicago décide de créer Yeezus, contraction de Yeezy (surnom de Kanye West) et de Jesus. Plus qu’un disque classique, cet opus est une expérience audio, visuelle, mode et esthétique. Kanye West voulait avec cet album créer un objet complexe et complet. C’est chose faite !

Le média Noisy Images a décidé, à juste titre, de consacrer un documentaire d’une vingtaine de minutes à cet album hors du commun. The Making of Yeezus revient sur la genèse et la création de cet album mais également sur les répercussions que Yeezus a eues dans le monde de la musique après sa sortie. Plus qu’un album hip hop, cet opus est un « mélange de plusieurs genres – new wave, punk, rock » comme l’explique Billboard.

Le documentaire réunit des témoignages de Kanye West évidemment mais également des nombreux artistes qui ont collaboré sur ce disque. L’auteur d’Amazing s’était entouré de la fine fleur de la scène électronique française dont font partie les Daft Punk, Brodinski ou encore Gesaffelstein. Ye avait également fait appel à des artistes comme Bon Iver, Hudson Mohawke, Travis Scott ou encore Arca pour Yeezus. Des grands producteurs comme Rick Rubin, Mike Dean ou Noah Goldstein nous montrent comment s’est fait cet opus imaginé dans l’esprit fou de Kanye West.

Ce documentaire nous explique avec précision comment les douze morceaux de Yeezus se sont créés. Kanye West ,en véritable architecte, a sorti ces morceaux dans des buts précis et a donné naissance à un album visionnaire et futuriste. Yeezus est un disque qui a perturbé la critique tant il a été réfléchi avec finesse et audace pour nous faire sortir de notre zone de confort. Des morceaux comme Blood On The Leaves ou New Slaves restent encore aujourd’hui des classiques dans la carrière de Kanye West nous rappelant qu’il est avant tout un artiste plein de génie et de talent avant d’être l’époux d’une certaine Kim Kardashian.

The Making of Yeezus est disponible gratuitement sur Youtube.

Ashley TOLA

