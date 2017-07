Miss Kittin, maîtresse française de la techno survoltée









La scène électro française est riche de grands compositeurs, mais aussi de grandes compositrices ! Dont une grenobloise : Miss Kittin. Fer de lance d’une techno underground qui a marqué sa génération, Caroline Hervé de son vrai nom a commencé à mixer ses premières galettes au début des années 90 après être passée par les beaux-arts de sa ville, elle rencontre un autre grenoblois The Hacker qui sera un personnage clé de sa carrière. Encore aujourd’hui, les deux DJs sont toujours des fidèles acolytes.

Miss Kittin a un style propre à elle. Sa marque de fabrique ? L’électro-clash, un rythme électronique empreint d’influences rock et new wave, sur lesquels sont posés des paroles plutôt crues, parfois dark et osées comme dans le mythique « Frank Sinatra », un des titres les plus populaires de Miss Kittin et The Hacker.

Au début des années 2000, et après un passage de 4 ans à Genève, elle s’exile à Berlin où sa musique trouve très vite une audience. Nul n’est prophète en son pays, surtout pas la France, encore un peu en retard par rapport aux productions survoltées de Miss Kittin. En revanche, dans la ville européenne la plus ouverte à la techno, son style se peaufine, se minimalise. Elle y trouve très vite sa touche, et de nombreux DJs reconnus comme Felix Da Housecat ou encore Sven Väth la sollicitent pour des duos.

Elle continue d’écumer les clubs du monde entier avec des mixs très variés, de la deep house au hip hop en passant par la drum and bass. En 2004, elle crée son label Nobody’s Bizzness qui ne produit uniquement que les tracks de The Hacker et les siennes. Un an plus tard, elle gagne même une Victoire de la Musique pour son titre ‘Soundtrack of Now’, produit par son ami The Hacker (encore lui).

Une vraie musicienne ouverte à de nombreux styles et qui continue à faire danser les mélomanes par-delà les frontières !

Yacir EMRAN / Antonin BOIN

