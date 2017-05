La pop, un genre trop répétitif ?









Selon le Larousse, la pop se définit ainsi : « Ensemble des musiques apparues au début des années 1960 en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, dérivées du rock and roll, du blues, du folk song et de la musique country et enrichies d’influences diverses.» Incarnée auparavant par des artistes comme The Beatles, ce genre musical est désormais défendu par des chanteuses comme Rihanna ou Lady Gaga.

Plus de 50 ans après la création de la pop, ce genre serait-il en panne d’inspiration ? Les paroles de la pop music seraient-elles trop répétitives ? C’est à cette questions qu’a voulu répondre Colin Morris du site Pudding.cool . Pour cette enquête apparue début mai, il a choisi 15 000 titres présents dans le top Billboard entre 1958 et 2017. Morris a alors utilisé un algorithme de compression nommé Lempel-Ziv. Le résultat ? La taille des fichiers des morceaux est réduite en fonction de leurs répétitions. Le tube de Sia Cheap Thrills a été raboté de 46, 2% par exemple.

Colin Morris a également pu établir un top 60 des morceaux les plus répétitifs toutes décennies confondues. Sans grande surprise, on retrouve en numéro 1 Around The World des Daft Punk. L’algorithme a réussi à compresser à 98% ce titre sorti en 1997. Fatboy Slim et son morceau The Rockafeller Skank officie à la seconde place suivi de Chain of Fools du musicien de jazz Jimmy Smith.

Pour clôturer son étude, Colin Morris a classé tous les artistes selon la répétition de leurs titres. Rihanna est la grande gaggnate puisqu’une demi-douzaine de ses chansons se place dans ce top. En moyenne, les titres de la princesse de la Barbade peuvent se réduire à 50%.

Pour en savoir sur cette étude, vous pouvez la lire juste ici.

Ashley TOLA

