La pop made in Belgique de Nicolas Michaux









Nicolas Michaux est un artiste qui suscite la curiosité. Mi-dandy mi-geek, il fait partie de la liste des chanteurs les plus passionnants du moment. Le 8 avril 2016, le Belge nous a offert un premier album nommé A la Vie A la Mort qui mélange folk et variété avec une touche d’analogique.

A la fois séducteur et homme fragile, il distille dans ce disque des ballades qui nous parlent d’amour et d’évasion. Ce sont ses voyages entre la Belgique et le Danemark, où il a vécu pendant de nombreuses années, qui l’ont inspiré. Cet album retrace les quatre années où l’artiste a connu des hauts et des bas. Malade pendant l’écriture de son album, la musique a été pour lui comme une renaissance.

Avant que Nicolas Michaux se lance en solo, il faisait partie de l’aventure Eté 67. Ce groupe belge de rock, qui n’a pas fait long feu, s’est séparé en 2013. Prendre le large pour donner naissance à un projet plus personnel et intime était alors une nécessité pour lui : « Dans le groupe, j’avais l’impression d’être le porte-parole d’un collectif. Être seul m’a offert plus de liberté. Je pouvais aller au plus profond de moi, je devenais le chroniqueur de ma vie, de ce que je voyais, de ce que je vivais. D’autre part, je n’étais plus tenu par un style musical précis. Alors oui, la démarche créative a été profondément différente et j’ai l’impression de m’être véritablement retrouvé dans cette configuration » explique-t-il à Indie Music.

Nicolas Michaux confit également qu’ A la Vie A la Mort est un album d’un homme amoureux. Le morceau Etre Deux, où il joue aisément avec la langue de Shakespeare et Molière en est le parfait exemple. Une chose est sûre Nicolas Michaux est un artiste atypique dans le paysage de la pop francophone. Alors que les autres le compare à un Gainbourg, il défend un univers unique qui fait du bien au cœur et à l’âme.

Ashley TOLA

