Le Kolorz festival revient chauffer le dancefloor cet hiver









Le Kolorz festival, qui se tient ce week-end à Carpentras, est devenu un événement incontournable de la scène électronique. Le Kolorz d’hiver revient faire danser cette petit ville du Vaucluse qui a a accueilli des grands noms de ce genre musical de Paul Kalkbrenner à Laurent Garnier.



Kolorz Festival édition d’hiver 2016 par WebCarpentras

L’évènement se tiendra sur deux nuits avec une line up qui vaut le détour. La programmation de la soirée de vendredi est principalement dédiée un public plus large que la seconde. L’artiste Mome que vous pouvez écouter dans vos sons d’aujourd’hui et de demain côtoiera l’incontournable Etienne De Crecy. Joris Delacroix connu pour ses mélodies et rythmes planants sera également de la partie. Les Avignonnais Acumen et Trader seront aussi présents pour représenter la scène locale.

Le samedi soir sera clairement dédié aux amoureux de la techno. Sonja Moonear, la Genevoise expatriée à Ibiza, fera danser la foule de l’espace Auzon. Le DJ anglais Scuba mais aussi Cebb et Oxia vont s’enchaîner aux platines. Antigone, résidant des soirées parisiennes Concrete, aura l’honneur de clôturer cette édition hivernale du Kolorz.

Les premières phases de prévente sont déjà sold out, alors n’hésitez pas à prendre votre place pour assister à cette belle soirée !

Yacir Emran

Commentaires

commentaires