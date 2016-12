Hospitalisé en psychiatrie il y a quelques semaines, Kanye West est de retour. Alors qu’il a rendu visite à Donald Trump, il s’apprête aussi à reprendre le micro.

Le rappeur aurait même commencé à vider son studio de création de Los Angeles, situé à Calabasas. Le 8 décembre dernier, des ouvriers auraient ainsi commencé à évacuer les affaires de l’icône du hip-hop dont des planches de design et des plans préparatoires. Des pièces de son projet de mode auraient elles aussi été déménagées, si l’on en croit le magazine The Mirror.

Le rappeur aurait mis en place un nouveau studio dans sa demeure de Bel-Air pour y travailler sur un prochain album. Il y serait en ce moment même avec le producteur Pete Rock. Ce dernier a partagé des vidéos du studio, et un carnet de note consignant des noms de jeux vidéo, dont nombreux pensent qu’il pourrait faire l’objet du projet tant attendu Turbo grafx 16.

Could this list of video games from @PeteRock‘S IG be a tracklist or a samples list for Kanye West’s Turbo Grafx 16 ? #TG16 #Reach pic.twitter.com/zNv2cDdbMa

— KanyeToThe (@KanyeToThe) 8 décembre 2016