Jay-Z revient en force avec un nouvel album

Jay-Z ne perd pas son temps, il a annoncé une bonne nouvelle peu après la naissance de ses jumeaux avec sa compagne Beyoncé. Apres de nombreux teasing, le rappeur new-yorkais a finalement révélé la sortie de son nouvel album.

En effet, il y a un peu plus d’un mois, le rappeur Swizz Beatz a annoncé être en « mode album » sur un post instagram où il apparaissait avec Jay-Z.

They don’t even know what’s about to happen 😂😂😂🙏🏽 Album ModeZone⚡️ Une publication partagée par therealswizzz (@therealswizzz) le 4 Mai 2017 à 22h02 PDT

Mais la plus grande partie de cette publicité consistait en la mise en place de nombreux panneaux publicitaires comportant seulement un 4 :44 écrit en noir, présents dans la ville de New York, notamment dans le métro et à Times Square, mais aussi sur des sites internet internationaux, tel que Complex. Cette énorme campagne de pub a continué avec d’autres panneaux à Los Angeles, accompagnés de la date 06.30.17.

Toute cette campagne a été suivie d’une vidéo en noir et blanc, passée lors de la finale des NBAs, où on pouvait apercevoir Mahershala Ali et Danny Glover, le tout sur un extrait d’un titre inédit nommé Adnis. Plus besoin de douter pour les fans, l’auteur d’ Empire State of Mind compte bien sortir un nouvel album.

Le disque a finalement été confirmé par un tweet de Tidal. Cet album, intitulé 4 :44 prévu pour le 30 juin, sera le premier depuis la sortie de Magna Carta Holy Grail en 2013. Il sera disponible exclusivement sur Tidal, la plateforme de streaming de Jay-Z, qui appartient en partie à l’opérateur mobile américain Sprint. Les utilisateurs de cet opérateur auront accès à cet opus, ainsi qu’à un abonnement de 6 mois à Tidal.

D’ici là, on espère que d’autres teasers sortiront et on attend avec impatience ce qui sera sûrement l’album hip hop de cet été.

