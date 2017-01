Jain prépare son deuxième album









Jain fait partie des artistes qui montent. Son premier album s’appelle « Zanaka » et il a séduit plus de 210.000 personnes. Elle a été révélée au grand public l’an dernier lors des Victoires de la musique, mais vous, vous la connaissiez bien avant, parce que RAJE vous joue ses morceaux depuis bien longtemps. Jain est en compétition pour trois nouveaux prix cette année dans la prestigieuse cérémonie. Elle s’est confiée à nos confrères de Pure Charts sur son succès, et la suite de sa carrière.

Ce qui sort de cet entretien, c’est que la chanteuse travaille toujours autant, qu’elle ne prend pas beaucoup de vacances, et qu’elle profite pleinement du succès de « Zanaka » sans se mettre de pression.

Elle a fini d’écrire les chansons de son deuxième album, et l’enregistrement est en cours. Pas de date de sortie précise, mais elle s’imagine le sortir en fin d’année, ou début 2018.

À l’image d’une Christine and the Queens qui s’exporte très bien, Jain a commencé à faire quelques concerts aux Etats-Unis, sous l’œil avisé de Johnny Halliday, et elle compte bien remettre ça.

En attendant ce deuxième disque et ses prochaines dates en France, vous pouvez écouter ses titres, dont Son of a Sun, sur RAJE.

