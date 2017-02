Ivre, il édite le Wikipédia d’un groupe pour intégrer le VIP









À Manchester, un jeune anglais a trouvé une technique assez étonnante pour approcher un groupe de musique au plus près. Il est en effet parvenu à s’infiltrer dans le carré VIP, en modifiant subtilement la page Wikipédia du groupe The Sherlocks pour se faire passer pour le cousin du chanteur !

Adam Boyd était arrivé en retard au concert avec ses amis et du coup, ils étaient très mal placés et loin de la scène. Plus tard, il a avoué avoir eu cette idée de génie après quelques verres d’alcool… Pour le coup, force est de constater qu’il a eu l’ivresse inspirée, puisque cela lui a permis de passer l’un des meilleurs concerts de sa vie.

Pendant le concert donc, le jeune homme lance à ses amis qu’il va se rendre dans le carré VIP pour mieux voir le groupe. Ces derniers , évidemment, se moquent de lui en lui disant qu’il n’arrivera jamais à entrer dans le VIP, mais Adam a un plan : il décide de se faire passer pour le cousin de Kiaran Crook, le chanteur principal du groupe, en modifiant le contenu de la page Wikipédia des Sherlocks. Et aussi incroyable que cela puisse paraître… ça a marché !

En bonus, et parce que plus c’est gros, plus ça passe, Adam Boyd a poussé le mensonge jusqu’à faire dire à Wikipédia que c’était lui qui avait inspiré la composition de « Live for the moment« , le premier single du groupe ! Les vigiles ont apparemment cru ses déclarations, et il a donc réussi à pénétrer le carré VIP, juste devant la scène.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

