Indochine prépare son nouvel album

Il semblerait que le groupe Indochine fasse son retour sur le devant de la scène prochainement ! Et les fans ont hâte, parce que mine de rien, ça fait déjà 4 ans que Black City Parade est sorti, et 2 ans que la dernière tournée de Nicolas Sirkis et sa bande s’est terminée. Ce dernier disque en date s’était écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France, porté notamment par des titres comme College Boy et Traffic Girl.

L’activité du groupe s’est poursuivie, d’abord avec la création de son label en 2014, des interviews dans les médias pour rassurer quant à un retour prochain, et bien sûr, des sessions d’enregistrement de nouvelles chansons en studio. Mais le planning de départ a été chamboulé par les attentats de novembre 2015.

Dans une interview, Nicolas Sirkis, le leader du groupe, avait expliqué ce qui était prévu : « Pour 2016, nous avions décidé de ne pas faire de concerts afin de se concentrer uniquement sur notre prochain album. Et puis est arrivé ce qui est arrivé ce 13 novembre 2015, alors nous avons souhaité que le printemps et l’été de cette nouvelle année allaient et devaient être pour nous, pour vous, pour tous, des concerts encore et encore plus forts ».

Après cette déclaration, Indochine avait décidé d’organiser sept représentations surprises, et a terminé ce qui sera le 13ème album du groupe. Ce nombre, le 13, il commence à tourner sur les réseaux sociaux, preuve que l’heure est proche. Pour l’instant, pas de son à se mettre dans les oreilles, mais on attend patiemment de découvrir cette nouvelle aventure.

Bien sûr, ce nouvel opus sera défendu en tournée, prévue selon le groupe pour la saison 2017/2018. Ça approche, donc. En attendant, rien ne vous empêche de réécouter des classiques du groupe !

