Peu importe l’avenir, Georgio nous le dira !

Le rappeur Georgio vient de dévoiler Peu importe l’avenir, un nouveau titre qui fera partie de la réédition de son dernier album Héra.

Ce 20 juin, le rappeur parisien du XVIIIè nous a réservé une petite surprise. Georgio a sorti le titre Peu importe l’avenir et son clip par la même occasion. Ce son est le premier extrait de Ἥρα , la réédition de son dernier album, Héra, qui sortira sur le label Panenka Music. Si on porte un peu plus attention à sa page Facebook et son compte Instagram, on remarque que Georgio a laissé depuis plusieurs jours des indices. En effet, il a posté 7 photos titrées des prochains sons de Ἥρα dont Peu importe l’avenir. Depuis, il a annoncé la sortie de Ἥρα pour le vendredi 23 juin avec 9 musiques inédites.

Comme à son habitude, le jeune parisien manie avec brio le registre mélancolique dans son rap. Le morceau alterne entre une instru rock pendant les couplets et des sonorités dignes d’un morceau de musique électro au refrain. Cette alternance se distingue aussi dans la voix du rappeur. Déterminé, Georgio pose son texte plein de références et de questionnements à chaque couplet. Toutefois, il se laisse aller dans le chant et nous amène dans son univers qui reste rempli d’espoir.

Et on sait à quel point ce style plaît puisque son clip a déjà été vu plus de 100 000 fois en 24h.

Retour sur Héra

Un an après Bleu Noir, financé par le crowdfunding, le jeune homme a sorti son deuxième album le 4 novembre 2016 sur le label Panenka Music. Depuis, Georgio a connu une ascension fulgurante. Et pour cause, Héra a été nommé dans la catégorie des meilleurs albums de musiques urbaines aux Victoires de la Musique 2017 ! De plus, l’artiste a rempli l’Olympia le 24 mars dernier et a déjà effectué plus d’une vingtaine de dates dans toute la France pour le Héra Tour.

S’il n’a pas obtenu la Victoire de la Musique face à JUL, Georgio l’a gagnée symboliquement grâce à la qualité de ses titres.

Claire GRAZINI

