Google veut bousculer Spotify









Google s’apprête à lancer une grande offensive pour tenter de faire vaciller Spotify. Effectivement, Google Play et Youtube Music devraient prochainement fusionner en une seule application.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Google à The Verge, en précisant : « la musique est très importante pour nous, et nous cherchons à rassembler nos offres pour donner le meilleurs à nos utilisateurs, partenaires et artistes. Nous donnerons toutes les informations nécessaires aux utilisateurs le moment venu ».

Aucune date n’a été dévoilée, mais les équipes de développement de Google Play et Youtube Music ont d’ores et déjà fusionné. On attend désormais la réaction de Spotify, qui devrait bouger rapidement pour garder son emprise sur le streaming musical.

