Gaël Faye illumine le rap français

Gaël Faye est un homme qui se bat avec les mots. L’artiste de 35 ans manie l’art du rap comme personne. N’ayons pas peur de le dire, Faye a un véritable don pour l’écriture. Il nous le prouve une nouvelle fois dans son dernier EP « Rythmes et Botaniques » sorti le vendredi 14 avril. RAJE a été conquis par Irruption le premier single de ce disque. « Irruption est un ‘poème volcanique’ en réponse aux intolérances et aux racismes qui asphyxient la société française. » explique Gaël Faye au HuffPost.

Pour l’occasion, le rappeur s’est entouré de Guillaume Poncelet et le producteur Blanka. «« Rythmes et Botanique » aborde des sujets moins personnels. « Pili pili sur un croissant au beurre » était une succession de chroniques autobiographiques dans lesquelles j’abordais des thèmes comme l’appartenance à un pays, à une ville, à une identité, à ce à quoi je tiens, comme la famille, les parents, mes enfants et ma femme. Il était plus évident, car il évoquait des choses qui ont été importantes pour moi. « Rythmes et Botanique » parle beaucoup plus de mon ressenti par rapport au monde qui nous entoure.» confit-il au site Amina.

Le franco-rwandais n’est pas qu’un rappeur, il est également l’auteur de « Petit Pays », un des livres les plus audacieux de l’année 2016. Sorti en août dernier, cet ouvrage a obtenu le prix du roman Fnac et le Goncourt des lycéens. Gaël Faye s’est librement inspiré de son vécu pour donner naissance à ce bouquin. En 1995, il a dû quitter sa terre natale le Burundi avec sa petite sœur après que son petit pays soit déchiré par une guerre civile. Il rejoint la France et décide de tuer sa nostalgie avec l’écriture, moyen efficace pour lui de trouver du réconfort.

Ce n’est qu’en 2009, qu’il décide de se consacrer entièrement à la musique après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le monde des assurances. Avec Edgar Sekloka, il monte le duo Milk Coffee & Sugar et sort son premier album solo Pili-Pili sur un croissant au beurre en parallèle.

L’honnêteté et l’émotion qui se dégagent de la musique de Gaël Faye ne vous laissera pas indifférent !

Ashley TOLA

