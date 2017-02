Frànçois and The Atlas Mountains est (enfin) de retour









Il aura fallu attendre deux ans pour que Frànçois and The Atlas Moutains revienne nous bercer avec ses douces mélodies. Sa musique est d’ici et d’ailleurs, entre rêve et réalité. Il continue encore de nous envoûter cette année avec Solide Mirage son nouvel album. Le Grand Dérèglement, le premier single du disque, fait l’état des lieux du triste monde dans lequel nous vivons. « La chanson parle des grands changements de notre monde qui déplacent des populations et forcent les plus faibles à s’adapter à un mode de vie ardu et violent. Filmer des danses Dabké dans un lieu aussi emblématique que le Palais de Justice de la capitale de l’Europe est une manière d’attirer l’attention sur le côté positif de ces mutations. » comme l’explique aux Inrocks François Maury leadeur du groupe.

Et c’est dans cette réflexion que réside tout le génie de Frànçois & The Atlas Mountains. Le groupe a explosé aux yeux du public en 2012 grâce à E Volo Love. Ce sublime disque, qui nous parle d’amour et d’évasion, contient des tubes comme City Kiss, Les Plus Beaux et La Piscine. Le chanteur nous invite dans son étrange et lointain pays enchanté. Le quatuor nous fait voyager entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. De son premier album The People To Forget à Piano Ombre, le groupe nous offre une musique à l’énergie unique.

Tout cet univers est né dans l’esprit du leadeur du groupe à la voix singulière. François avant d’être accompagné de The Atlas Mountains est avant tout un homme passionné d’arts : de la musique au cinéma en passant par la peinture. Lassé et en quête d’aventures, il quitte sa Charentes maritime natale pour Bristol en 2003. La –bas, il réussit à se faire une place dans la scène musicale locale, joue dans des pubs et fait les premières parties de nombreux artistes. Deux années plus tard, il s’entoure de ses amis musiciens : The Atlas Mountains. Ce nom fait référence à son ami Victor, musicien nomade qui réside parfois au pied des montagnes de l’Atlas.

Entre pop et rock, François & The Atlas Mountains est une formation unique. Il faudra cependant s’armer de patience pour écouter le prochain album du groupe qui sortira le 3 mars prochain.

Ashley TOLA

