Les festivals en 2016, quel bilan ?









2016 touche à sa fin, et c’est tant mieux diront certains. Quoi qu’il en soit, le site ‘Tous les Festivals‘ dresse un bilan de cette année.

Dans celui-ci, on apprend que ce sont près de 6 millions de Français qui se sont rendus en festival cette année, soit environ 1 Français sur 11. Le festival Interceltique de Lorient est leader en termes de fréquentation, puisqu’il a accueilli 700.000 personnes, un très beau score. Les Vieilles Charrues occupent la troisième place avec 278.000 festivaliers, juste derrière La Fête de l’Humanité et ses 450.000 fêtards. Solidays est septième avec 202.800 personnes et les Nuits Sonores suivent avec 138.000. Sans oublier le Cabaret Vert, dont RAJE est partenaire, qui a réuni plus de 94.000 personnes.

À noter également la belle progression de l’Electrobeach Music Festival, événement au bord de la mer à Port-Barcarès, qui a su séduire 176.000 festivaliers. C’est mieux que les Francofolies (145.000), Garorock (130.000) ou encore Rock en Seine (110.000), et c’est presque aussi bien que le Hellfest (180.000).

Outre la fréquentation sur place, le site prend aussi en compte la communauté sur les réseaux sociaux. Sur Facebook par exemple, les trois plus gros festivals de France sont le Hellfest (368.000), Electrobeach (308.000) et le Reggae Sun Ska Festival (239.000). Sur Twitter en revanche, les Vieilles Charrues dominent tout le monde avec 177.000 followers, devant Rock en Seine (130.000) et les Francofolies (123.000).

Parmi les autres chiffres, sachez que 43% des festivals durent 3 jours, que 83% d’entre eux ont lieu l’été, et que le Hellfest est le seul festival à vendre tous ses billets 8 mois avant l’événement.

Et vous, quels festivals avez-vous fait cette année ? Dîtes-nous tout en commentaires !

