Aux Etats-Unis, une femme souhaite remplacer une statue de Christophe Colomb par un monument dédié à Prince









Détruire, construire, reconstruire, les statues n’ont jamais été autant au cœur de l’actualité. Wintana Melekin a lancé une pétition en ligne pour remplacer une statue de Christophe Colomb par une à l’effigie de Prince. Cette femme est originaire du Minnesota, état de Midwest américain dont est originaire le chanteur de Purple Rain.

« Aux quatre coins du pays, les villes ont choisi d’enlever les statues des suprémacistes blancs, des propriétaires d’esclaves, et de tous ceux qui ont menacé la vie du Peuple Noir. Plutôt que de glorifier un homme qui voulait éteindre la race noire, nous devrions honorer un membre de notre communauté qui a inspiré les siens. Nous, soussignés, demandons au Gouverneur Dayton et à l’état du Minnesota de remplacer la statue de Christophe Colomb, par celle d’un représentant de la communauté Noire. » peut-on lire sur le site internet dédié à la pétition.

L’Américaine, instigatrice du projet, souhaite obtenir six mille signatures et son projet en réunit déjà 5 449. Aux Etats-Unis, des fans de Missy Elliott et de Britney Spears ont également souhaité ériger des statues en l’honneur de ces deux artistes. Alors qui se lancera dans une campagne en France pour une statue de Johnny Halliday ?

Ashley TOLA

Commentaires

commentaires