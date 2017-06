ET MAINTENANT ? Raje x UpFest !









Quand un milliardaire décomplexé et ancien héros de téléréalité devient l’un des présidents les plus puissants du monde, quand la population d’un pays se divise à cause d’une sortie (inattendue) de l’UE, quand la banalisation devient un réflexe, le monde semble alors nous échapper.



Touchés mais pas encore résignés, une question s’empare de nous « Et maintenant ? »

Pour sa troisième édition, le UP Fest, vous propose de basculer de l’autre côté du miroir, où l’optimisme n’est pas réservé aux doux rêveurs.

Direction la Bellevilloise, ce samedi 17 juin, de 11h à 21h pour regarder le monde autrement, se serrer les coudes et laisser sa chance aux talents, pour certains anonymes, qui pourtant détiennent les clés de demain.

RAJE est partenaire de l’évènement et retransmettra les interviews des acteurs de ce UP Fest de 13h à 17h sur RAJE PARIS – disponible en RNT (La Radio Numérique Terrestre) et sur le web – avec au programme, des discussions, des étonnements, des expérimentations et surtout des personnes inspirantes, amusantes et qui agissent !

UP Fest édition 2016 :



Inscription Gratuite & informations : http://up-conferences.fr/fest/

ou rendez-vous sur le player de RAJE Paris :



