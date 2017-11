Eminem fait son grand retour avec Walk on Water

Le rappeur revient quatre ans après la sortie de The Marshall Mathers LP 2.

Après avoir réglé ses comptes avec le président Donald Trump dans un freestyle enflammé, Eminem est officiellement de retour avec Walk on Water extrait de son prochain album Revival. Pour l’occasion, l’artiste s’est entouré de la chanteuse Beyoncé. Sur une mélodie minimaliste composée seulement de notes de piano, les voix du rappeur et de l’auteure de Crazy In Love s’allient avec perfection.

Dans Walk on Water, Eminem en a fini avec l’égotrip, Marshall Matters se met à nu et se confit sur ses luttes personnelles. Érigé en véritable dieu du rap, l’artiste nous explique qu’il est loin d’en être un.

« Why are expectations so high? Is it the bar I set?

My arms, I stretch, but I can’t reach

A far cry from it, or it’s in my grasp, but as

Soon as I grab, squeeze

I lose my grip like the flyin’ trapeze

Into the dark I plummet, now the sky’s blackening

I know the mark’s high, butter–

flies rip apart my stomach »